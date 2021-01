Il negazionista pentito dopo il ricovero per Covid | «Non avevo capito niente Credevo che le corsie piene fossero una messinscena»

Leggi su open.online

(Di lunedì 4 gennaio 2021) «Sto cercando di capire perché rifiutavo di accettare l’allarme per il Coronavirus. Forse non condividevo la gestione dell’emergenza, pensando che ci fosse un altro modo, e questo mi portava a non dare reale importanza alla pandemia. E poi sminuivo il lavoro sanitario, quei medici e infermieri che come palombari curavano i malati. Lipiù o meno attori magari inconsapevoli di una generale. Invece è tutto vero». È la testimonianza di Daniele Egidi, 54enne di Fano, ricoverato dallo scorso 30 dicembre nel repartodell’ospedale San Salvatore di Pesaro. «I negazionisti? Fuori dal mondo, ciechi di fronte alla realtà» «Sono attaccato all’ossigeno, respiro ancora male. La polmonite bilaterale c’è», racconta l’uomo in un intervento su Il Resto del Carlino. «Sul-19 non...