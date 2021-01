I 10 album più attesi del 2021: dai Foo Fighters a Sia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Siamo «su di giri» per un 2021 in musica più caldo che mai, con tanti nuovi album in arrivo. Protagonista dei prossimi 12 mesi il rock, capitanato dai mitici Foo Fighters. La band di Dave Grohl torna con Medicine at Midnight, il decimo lavoro in studio atteso per il 5 febbraio. A marzo sarà il turno degli OneRepublic. Ryan Tedder e soci riappaiono cinque anni dopo Oh My My con il quinto album Human. Il 2021 sarà l’anno celebrativo per una leggenda come Sting. L’ex Police ha compilato una collezione speciale che include alcuni dei suoi duetti più memorabili. A cominciare dalla recente collaborazione con Shaggy che ha fruttato il suo 17° Grammy. Duets conterrà anche l’inedito September con l’amico Zucchero. Leggi su vanityfair (Di lunedì 4 gennaio 2021) Siamo «su di giri» per un 2021 in musica più caldo che mai, con tanti nuovi album in arrivo. Protagonista dei prossimi 12 mesi il rock, capitanato dai mitici Foo Fighters. La band di Dave Grohl torna con Medicine at Midnight, il decimo lavoro in studio atteso per il 5 febbraio. A marzo sarà il turno degli OneRepublic. Ryan Tedder e soci riappaiono cinque anni dopo Oh My My con il quinto album Human. Il 2021 sarà l’anno celebrativo per una leggenda come Sting. L’ex Police ha compilato una collezione speciale che include alcuni dei suoi duetti più memorabili. A cominciare dalla recente collaborazione con Shaggy che ha fruttato il suo 17° Grammy. Duets conterrà anche l’inedito September con l’amico Zucchero.

