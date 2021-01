Elisabetta Gregoraci assente al GF Vip: vola a Dubai da Briatore e il figlio Nathan (Di lunedì 4 gennaio 2021) Elisabetta Gregoraci sarà assente nella prossima puntata del GF Vip. La showgirl infatti è volata a Dubai da Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. L’imprenditore e il figlio della coppia avevano raggiunto gli Emirati Arabi poco prima di Capodanno, mentre la Gregoraci è stata fra i protagonisti della diretta di fine anno organizzata da Alfonso Signorini. Una lunga puntata in cui, oltre alle classiche celebrazioni, non sono mancati scontri e colpi di scena. Dopo l’ultima puntata però Elisabetta ha fatto sapere che non sarà al GF Vip. La prossima diretta del reality, con molta probabilità, sarà dedicata al flirt fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nato nella Casa poco dopo la sua uscita. ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 gennaio 2021)sarànella prossima puntata del GF Vip. La showgirl infatti èta ada Flavioe ilFalco. L’imprenditore e ildella coppia avevano raggiunto gli Emirati Arabi poco prima di Capodanno, mentre laè stata fra i protagonisti della diretta di fine anno organizzata da Alfonso Signorini. Una lunga puntata in cui, oltre alle classiche celebrazioni, non sono mancati scontri e colpi di scena. Dopo l’ultima puntata peròha fatto sapere che non sarà al GF Vip. La prossima diretta del reality, con molta probabilità, sarà dedicata al flirt fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nato nella Casa poco dopo la sua uscita. ...

