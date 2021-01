È morto Alexi Laiho, addio alla voce dei Children Of Bodom (Di lunedì 4 gennaio 2021) A soli 41 anni è morto Alexi Laiho, cantautore finlandese e noto frontman e fondotore dei Children Of Bodom. L’annuncio è arrivato dalle pagine social dei suoi due progetti, compresa la band Bodom After Midnight che Laiho aveva fondato nel 2020 insieme a Daniel Freyberg per risorgere dalle ceneri dei Children Of Bodom. Per il momento non sono note le cause della morte. L’ultimo disco registrato e pubblicato insieme ai Children Of Bodom è Hexed (2019), lanciato poco prima che Henkka T. Blacksmith (basso), Jaska W. Raatikainen (batteria) e Janne Wirman (tastiere) annunciassero l’uscita dalla band che comunque tenne l’ultimo concerto il 16 dicembre 2019. Nell’annuncio della morte di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) A soli 41 anni è, cantautore finlandese e noto frontman e fondotore deiOf. L’annuncio è arrivato dalle pagine social dei suoi due progetti, compresa la bandAfter Midnight cheaveva fondato nel 2020 insieme a Daniel Freyberg per risorgere dalle ceneri deiOf. Per il momento non sono note le cause della morte. L’ultimo disco registrato e pubblicato insieme aiOfè Hexed (2019), lanciato poco prima che Henkka T. Blacksmith (basso), Jaska W. Raatikainen (batteria) e Janne Wirman (tastiere) annunciassero l’uscita dband che comunque tenne l’ultimo concerto il 16 dicembre 2019. Nell’annuncio della morte di ...

