Covid, due decessi al Moscati di Avellino

Tempo di lettura: < 1 minuto

Sono deceduti oggi, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell'Azienda ospedaliera Moscati, due pazienti: un 70enne di Sperone (Av) e un 62enne di Avellino. Il 70enne era ricoverato in terapia sub intensiva dal 19 novembre scorso e il 16 dicembre era stato intubato. Il 62enne era ricoverato in terapia subintensiva dal 22 dicembre e il 26 era stato trasferito in terapia intensiva. Nella terapia intensiva dell'Azienda Moscati risultano ricoverati 5 pazienti.

Ultime Notizie dalla rete : Covid due Covid, due cluster in un solo comune: contagi in Rsa e positivi dopo una veglia funebre Il Fatto Quotidiano Provincia di Latina: registrati oggi 125 nuovi casi di covid-19 e 2 decessi

Covid-19 in Provincia di Latina, sono stati registrati oggi 125 nuovi casi. Decedute due persone. E’ quanto si legge nell’ultimo bollettino della Asl di ...

Vaccino anti Covid 19, in consegna in Puglia 27mila dosi

BARI - Domani la Puglia riceverà altre 23 scatole di vaccini Pfizer, sette saranno consegnate al Policlinico di Bari, quattro a testa al Policlinico Riuniti di Foggia e all’ospedale Vito Fazzi di Lecc ...

