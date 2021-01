Coronavirus | Ricciardi | “Non credo che queste misure basteranno a salvarci dalla terza ondata Entro due settimane avremo un aumento del contagio non banale”

(Di lunedì 4 gennaio 2021) “Nonche, ma non vorrei fare polemica”. E’ quanto ha detto a La Stampa, Walter, consulente del ministro della Salute per l’emergenza. “Trovo giusto correlare le regole al livello di– spiega l’esperto – solo che si intravede un’evoluzione negativa della pandemia. Se si fanno dei provvedimenti poi bisogna farli rispettare. Le dichiarazioni di intenti non fermano i contagi; i dati dicono che gli assembramenti ci sono ancora e che si prepara una. La mia impressione è chedueun ...

Aumentano i nuovi positivi, i ricoverati, gli ingressi in terapia intensiva e i morti. Diminuiscono invece i dimessi e i guariti. Sono questi i dati diffusi domenica 3 gennaio 2021 dal Dipartimento de ...Non vorrei sembrare troppo critico, ma temo che i prossimi dati le sovvertiranno come già successo nel passato. Fda e Ema hanno chiesto più informazioni, ma probabilmente si arriverà ad approvarlo, co ...