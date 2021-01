Coronavirus in Toscana: 14 morti, oggi 4 gennaio. E 313 nuovi contagi (in totale 122mila) (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 14 i morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 4 gennaio: di cui 8 donne e 6 uomini con età media di 83 anni. Mentre sono 313 i nuovi contagi, con età media di 49 anni (il 12% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono 14 iper, in: di cui 8 donne e 6 uomini con età media di 83 anni. Mentre sono 313 i, con età media di 49 anni (il 12% ha meno di 20 anni, il 21% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, il 12% ha 80 anni o più)

