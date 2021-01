Cida | lettera aperta a Conte | Il tempo è scaduto | occorre partire ora

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Labitalia) - "Viviamo in un Paese che non parte mai, che affonda ogni giorno, che continua a rifiutare un approccio basato su organizzazione, managerialità, tecnologia: l'Italia non riesce ad uscire da uno stato che da emergenza è diventato sospensione e poi incertezza, assenza di movimento in una chiara direzione". Questo l'incipit di unache Mario Mantovani, presidente di, la confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità, ha indirizzato al presidente del consiglio per denunciare la grave situazione di immobilismo del Paese che, invece, ha immediata necessità di un cambio di passo, per affrontare la doppia crisi pandemica ed economica. "Anche noi parti sociali - spiega - fatichiamo a portare un contributo concreto. Ogni proposta viene gentilmente accolta, garantendo che molto verrà fatto, ...