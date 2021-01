(Di lunedì 4 gennaio 2021) La questione non èlema verificare se ci sono le condizioni per poi mantenere questa decisione. Lo ha detto il segretario del Comitato tecnico scientifico, Fabio, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Ciciliano (CTS): “La cosa più importante non è riaprire le scuole, ma tenerle aperte” -

Ultime Notizie dalla rete : Ciciliano CTS

Per brindare a mezzanotte con amici o parenti bisognerà per forza restare a dormire presso l'abitazione che ha ospitato la cena. Ma questo è possibile? Facciamo chiarezza.Mi spiace, avevo letto che l'avevano portato da rsa in ospedale, ma così va purtroppo. comunque in provincia di Venezia avete onestamente un livello di ospedali sotto il livello ...