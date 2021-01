Cagliari-Benevento (6 gennaio ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di lunedì 4 gennaio 2021) Seconda gara casalinga consecutiva per il Cagliari e sarà un mezzogiorno particolarmente delicato per Di Francesco, che dopo la sconfitta contro il Napoli vede avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione con il digiuno di vittorie che si è allungato a otto giornate. Il Benevento non è stato fortunato contro il Milan ma la scarsa consistenza offensiva InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 4 gennaio 2021) Seconda gara casalinga consecutiva per ile sarà un mezzogiorno particolarmente delicato per Di Francesco, che dopo la sconfitta contro il Napoli vede avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione con il digiuno di vittorie che si è allungato a otto giornate. Ilnon è stato fortunato contro il Milan ma la scarsa consistenza offensiva InfoBetting: Scommesse Sportive e

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - neil_lev_sport : RT @BetsScorer: Coming up this morning/afternoon ???????????? All times GMT: 11:30 Cagliari-Benevento 14:00 Atalanta-Parma 14:00 Bologna-Udi… - zazoomblog : Cagliari-Benevento Diretta streaming Match live Dove vedere la partita - #Cagliari-Benevento #Diretta - 11contro11 : #Cagliari-#Benevento, le formazioni ufficiali: subito Nainggolan #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - ros_raff : RT @delinquentweet: 'Cosa hai trovato nella calza della Befana?' Io: 12.30 Cagliari-Benevento 15.00 Atalanta-Parma 15.00 Bologna-Udinese… -