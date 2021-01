Atalanta | Zapata fa 99 e… 100 ma nessuna sorpresa | “Noi sempre stati gli stessi Sulla classifica…”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Duvan, attaccante dell', ha commentato ai microfoni di Sky la grande vittoria ottenuta dalla Dea contro il Sassuolo. Cinque reti rifilate alla squadra neroverde e speciale traguardo per il colombiano che ha trovato i gol numero 99 e 100 in Italia: "Siamo ripartiti benissimo. Loro sono una grande squadra ma noi l'abbiamo messa in grossa difficoltà", ha esordito il centravanti".E ancora: "Sono contento per i gol ma soprattutto sono felice per la prestazione dell'intera squadra. Noi siamogli, delle volte molliamo un pochino ma sapevamo che era importante vincere contro il Sassuolo alla ripartenza e ci siamo riusciti. Appena arrivato in Italia sono stato vicino al Sassuolo, ma poi alla fine l'aveva spuntata il Napoli. Classifica? Noi la guardiamo passo dopo passo. Il ...