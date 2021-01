Asse M5s-Pd, messaggio a Renzi sul governo. “Crisi incomprensibile: rilancio, non litigi” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono ore di trattative sotterranee tra le forze di maggioranza per scongiurare la Crisi di governo che Matteo Renzi minaccia da settimane. La resa dei conti è fissata fra tre giorni, quando i ministri si riuniranno per valutare la nuova bozza del Recovery plan elaborata da Palazzo Chigi dopo che tutti i partiti hanno presentato le rispettive modifiche. I livelli di tensione sono ancora altissimi: “Non abbiamo paura delle elezioni. Anche perché tutti sanno che non ci saranno elezioni“, ha dichiarato oggi il leader di Iv al Corriere, alludendo all’ipotesi che in caso di rottura possa comunque nascere un nuovo esecutivo. Poi al Tg5 ha rincarato la dose, accusando Conte di aver stilato un piano di spesa delle risorse Ue “che pensa più al presente anziché al futuro”. Dietro le quinte, però, i pontieri del Pd stanno tentando di convincere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Sono ore di trattative sotterranee tra le forze di maggioranza per scongiurare ladiche Matteominaccia da settimane. La resa dei conti è fissata fra tre giorni, quando i ministri si riuniranno per valutare la nuova bozza del Recovery plan elaborata da Palazzo Chigi dopo che tutti i partiti hanno presentato le rispettive modifiche. I livelli di tensione sono ancora altissimi: “Non abbiamo paura delle elezioni. Anche perché tutti sanno che non ci saranno elezioni“, ha dichiarato oggi il leader di Iv al Corriere, alludendo all’ipotesi che in caso di rottura possa comunque nascere un nuovo esecutivo. Poi al Tg5 ha rincarato la dose, accusando Conte di aver stilato un piano di spesa delle risorse Ue “che pensa più al presente anziché al futuro”. Dietro le quinte, però, i pontieri del Pd stanno tentando di convincere ...

