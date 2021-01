Assange resta a Londra, negata l’estradizione in Usa (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, non può essere estradato negli Stati Uniti dove è accusato di spionaggio e di aver hackerato computer del governo: lo ha deciso oggi a Londra la giudice britannica Vanessa Baraitser, a seguito di manifestazioni nelle quali si denunciava il rischio di violazioni da parte degli Stati Uniti del principio della libertà di stampa. Leggi su dire (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA – Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, non può essere estradato negli Stati Uniti dove è accusato di spionaggio e di aver hackerato computer del governo: lo ha deciso oggi a Londra la giudice britannica Vanessa Baraitser, a seguito di manifestazioni nelle quali si denunciava il rischio di violazioni da parte degli Stati Uniti del principio della libertà di stampa.

