Vaccini antinfluenzali | Scandella Pd | “Un flop | che fine faranno le dosi inutilizzare e pagate oro?”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 3 gennaio 2021) I tanti, troppi, errori hanno portato al risultato temuto: la campagna per la vaccinazione antinfluenzale in Lombardia è miseramente fallita e questo fa molto temere per il buon esito della campagna decisiva che si è aperta in questi giorni, contro il Covid-19. Sono i numeri di Regione Lombardia a dirlo e l’Ats di Bergamo non fa eccezione: su 1.112.163 assistiti solo 170.606, pari al 15,3%, sono stati attualmente vaccinati ed è il quarto dato peggiore della Lombardia, dove peggio fanno solo le Ats Valpadana, di Brescia e di Pavia. Il dato peggiore in assoluto, anche rispetto alle altre province, è quello della categoria anagrafica da 60 a 64 anni, per i quali in quest’anno di pandemia la vaccinazione era stata fortemente consigliata: è stato immunizzato solo il 6,4%. Bisogna considerare che per le categorie cosiddette target, ovvero bambini fino a 6 anni e over 60 oltre alle persone ...