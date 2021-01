Spezia-Verona oggi, Serie A: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 3 gennaio 2021) oggi, 3 gennaio, alle ore 15.00 andrà in scena allo Stadio Alberto Picco la sfida tra Spezia-Verona. Partita importante per entrambe le squadre seppur per motivi diversi. I padroni di casa cercano punti fondamentali nella corsa salvezza mentre i veneti intendono rilanciare le proprie ambizioni visto il solo punto ottenuto negli ultimi tre match. Vincenzo Italiano dovrebbe schierare i suoi con l’ormai consolidato 4-3-3 con il tridente d’attacco composto da Gyasi, Nzola e Farias. In mediana spazio a Estevez, Agoumé e Pobega mentre a guidare la difesa ci sarà il solito Chabot affiancato da Erlic. Ivan Juric ritrova Kalinic dopo l’infortunio ma croato dovrebbe partire dalla panchina al suo punto come prima punta giocherà Salcedo, considerando anche le indisponibilità di Favilli e Di Carmine. Alle spalle dell’unica punta agiranno Barak e ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021), 3 gennaio, alle ore 15.00 andrà in scena allo Stadio Alberto Picco la sfida tra. Partita importante per entrambe le squadre seppur per motivi diversi. I padroni di casa cercano punti fondamentali nella corsa salvezza mentre i veneti intendono rilanciare le proprie ambizioni visto il solo punto ottenuto negli ultimi tre match. Vincenzo Italiano dovrebbe schierare i suoi con l’ormai consolidato 4-3-3 con il tridente d’attacco composto da Gyasi, Nzola e Farias. In mediana spazio a Estevez, Agoumé e Pobega mentre a guidare la difesa ci sarà il solito Chabot affiancato da Erlic. Ivan Juric ritrova Kalinic dopo l’infortunio ma croato dovrebbe partire dalla panchina al suo punto come prima punta giocherà Salcedo, considerando anche le indisponibilità di Favilli e Di Carmine. Alle spalle dell’unica punta agiranno Barak e ...

