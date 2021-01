Spezia Verona 0-0 LIVE | tiro di Zaccagni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Allo stadio Picco il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,e Hellassi affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 Fischio d’inizio – si gioca 4? Chance per il– Break sulla sinistra di, che è un po’ ingabbiato ed è costretto a forzare il cross. Ne esce una traiettoria piuttosto insidiosa per Provedel, che riesce comunque a bloccare il pallone. 9? Chance per Nzola – Scarico pigro di Dawidowicz che spalanca un’autostrada per la corsa di Nzola: non regge il passo Magnani, ma il francese calcia incredibilmente ...