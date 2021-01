Serie A | le partite di oggi 3 gennaio Risultati e classifica

(Di domenica 3 gennaio 2021) Riparte laA , con una giornata tutta concentrata sulla domenica . Milano comanda e vuole continuare a comandare. Il campionato si affaccia sul 2021 con Milan e Inter in vetta , dopo un 2020 ...

OptaPaolo : 10 - Domani, 3 gennaio 2021, si giocheranno 10 partite di Serie A; l'ultima domenica con altrettante gare è stata i… - Deborah_Juve : RT @ChiamarsiBomber: Oggi, Dopo 8 anni e mezzo, si disputeranno tutte le partite della giornata di campionato nello stesso giorno. L'ultima… - Chicca141002 : RT @juanito1897: L'Italia è quel paese che deve anticipare o posticipare le partite di Serie A perché Ibrahimovic deve andare a Sanremo. 2… - __ferdisda : Oggi 7 partite di serie A alle 15 come i vecchi tempi ?? - bintYusuf___ : RT @ChiamarsiBomber: Oggi, Dopo 8 anni e mezzo, si disputeranno tutte le partite della giornata di campionato nello stesso giorno. L'ultima… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite

Sky Sport

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI DI CRISTIANO RONALDO La classifica ... da qualche settimana dobbiamo ripetere lo stesso ritornello: 10 gol segnati in sei partite giocate sono un dato ...Fuori casa il Crotone ha totalizzato 2 punti (0 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). In casa l'Inter ha fatto 16 punti (5 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Inter - Crotone è valevole per la giornata ...