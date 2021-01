Roma, Fonseca chiama El Shaarawy: il Faraone è la priorità per gennaio (Di domenica 3 gennaio 2021) La Roma cerca un attaccante a gennaio e il primo nome sulla lista è quello di Stephan El Shaarawy, attaccante classe 1992 dello Shanghai Shenhua e della nazionale italiana, già vicino al ritorno nella scorsa estate. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore Paulo Fonseca avrebbe chiamato direttamente il Faraone per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Lacerca un attaccante ae il primo nome sulla lista è quello di Stephan El, attaccante classe 1992 dello Shanghai Shenhua e della nazionale italiana, già vicino al ritorno nella scorsa estate. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore Pauloavrebbeto direttamente ilper L'articolo

siamo_la_Roma : ?? Si avvicina la sfida contro la #Sampdoria ? Le probabili formazioni ?? Scelte obbligate per #Fonseca #ASRoma - it_mainsport : RT @it_mainsport: La Roma di Paulo Fonseca, sfida la Sampdoria di Claudio Ranieri, nella quindicesima giornata di campionato della Serie A.… - romanewseu : Il TG di Romanews, gli aggiornamenti della mattina (3/01/2021): #RomaSamp, le probabili formazioni dei quotidiani,… - romaforever_it : Roma, l'Olimpico per restare sul podio: Fonseca raccoglie in casa più dei suoi colleghi - mainsport_it : RT @it_mainsport: La Roma di Paulo Fonseca, sfida la Sampdoria di Claudio Ranieri, nella quindicesima giornata di campionato della Serie A.… -