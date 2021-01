Real Madrid, Zidane ci crede: “Vittoria per mettere pressione all’Atletico Madrid…” (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Real Madrid apre con un 2-0 al Celta Vigo il suo 2021 e si porta momentaneamente in testa alla Liga spagnola con un punto di vantaggio sull'Atletico Madrid che, però, ha ben 3 gare in meno dei blancos. Al termine dell'incontro, il tecnico merengues Zinedine Zidane si è espresso sull'importanza di questo successo proprio in relazione alla battaglia per il campionato.Zidane: "Vittoria per mettere pressione all'Atletico"caption id="attachment 1038355" align="alignnone" width="627" Zidane, getty images/captionCome riportano i media iberici, Zidane ha commentato la Vittoria per 2-0 con le reti di Vazquez e Asensio: "Era importante vincere per mettere pressione ... Leggi su itasportpress (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilapre con un 2-0 al Celta Vigo il suo 2021 e si porta momentaneamente in testa alla Liga spagnola con un punto di vantaggio sull'Atleticoche, però, ha ben 3 gare in meno dei blancos. Al termine dell'incontro, il tecnico merengues Zinedinesi è espresso sull'importanza di questo successo proprio in relazione alla battaglia per il campionato.: "perall'Atletico"caption id="attachment 1038355" align="alignnone" width="627", getty images/captionCome riportano i media iberici,ha commentato laper 2-0 con le reti di Vazquez e Asensio: "Era importante vincere per...

