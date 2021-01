Pietro Mascagni, l’irrequieto scapigliato (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 7 dicembre del 1863, a Livorno, nasce Pietro Mascagni. Il primo vagito avviene in Piazza delle Erbe (oggi Piazza Cavallotti) e nell’appartamento sopra il forno del padre Domenico. Riescono a sopravvivere i Mascagni, perché il pane è buono e se ne vende abbastanza per campare. La madre Emilia Reboa è sempre indaffarata con cinque figli d’accudire ed esattamente 10 anni dopo, in una triste giornata d’ottobre del 1873, muore a soli 32 anni; Domenico si ritrova a dover stare dietro alla bottega e ai marmocchi. Pietro dà una mano e pare il più desideroso d’apprendere tra i figli e così il padre decide di farlo studiare e lo iscrive al ginnasio. Ma Pietro sogna di fare il compositore e, insieme alle “Catilinarie” di Cicerone, si dedica al pianoforte. Possiede anche una discreta voce bianca e la “Schola ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Il 7 dicembre del 1863, a Livorno, nasce. Il primo vagito avviene in Piazza delle Erbe (oggi Piazza Cavallotti) e nell’appartamento sopra il forno del padre Domenico. Riescono a sopravvivere i, perché il pane è buono e se ne vende abbastanza per campare. La madre Emilia Reboa è sempre indaffarata con cinque figli d’accudire ed esattamente 10 anni dopo, in una triste giornata d’ottobre del 1873, muore a soli 32 anni; Domenico si ritrova a dover stare dietro alla bottega e ai marmocchi.dà una mano e pare il più desideroso d’apprendere tra i figli e così il padre decide di farlo studiare e lo iscrive al ginnasio. Masogna di fare il compositore e, insieme alle “Catilinarie” di Cicerone, si dedica al pianoforte. Possiede anche una discreta voce bianca e la “Schola ...

Soul_doctor1 : RT @Soul_doctor1: LA MADONNA DELLA LODE, LA MADONNA DELLA SABINA ...LA TERRA DEI MIEI AVI ~ THE MADONNA DELLA LODE, THE MADONNA DELLA S… - ruinojyo55 : RT @NucciPollarolo: E non dimentichiamoci di Mascagni. (E del suo intermezzo da brivido... ) Mascagni, Cavalleria Rusticana Intermezzo Ri… - Lori_Ted : RT @guglielmofavu: O Lola che hai di latte la camicia così bianca e rossa come una ciliegia, quando t'affacci e atteggi la bocca al riso, b… - arteletteratura : RT @SalaLettura: l’Intermezzo sinfonico della #Cavalleriarusticana, di Pietro #Mascagni è una delle melodie più celebri e più belle di tut… - DublencoIgor : RT @SalaLettura: l’Intermezzo sinfonico della #Cavalleriarusticana, di Pietro #Mascagni è una delle melodie più celebri e più belle di tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Mascagni Pietro Mascagni, il “One opera man”: ma è davvero solo questo? Metropolitan Magazine Pietro Mascagni, l’irrequieto scapigliato

Il 7 dicembre del 1863, a Livorno, nasce Pietro Mascagni. Il primo vagito avviene in Piazza delle Erbe (oggi Piazza Cavallotti) e nell’appartamento sopra il forno del padre Domenico. Riescono a ...

La lista dei marciapiedi nuovi in dieci strade a Rosignano, ma i cantieri non partono ancora

Il Comune ha stilato il progetto degli interventi urgenti sulla base delle segnalazioni dei residenti. Il sindaco: «Nel bilancio 2021 metteremo altre risorse» ...

Il 7 dicembre del 1863, a Livorno, nasce Pietro Mascagni. Il primo vagito avviene in Piazza delle Erbe (oggi Piazza Cavallotti) e nell’appartamento sopra il forno del padre Domenico. Riescono a ...Il Comune ha stilato il progetto degli interventi urgenti sulla base delle segnalazioni dei residenti. Il sindaco: «Nel bilancio 2021 metteremo altre risorse» ...