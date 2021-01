Parma-Torino | LIVE Serie A 03 01 2021 | segui la diretta

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tutto pronto per.Alle ore 15, allo Stadio "Ennio Tardini", andrà in scena la sfida valida per la quindicesima giornata del campionato diA. Dito, le scelte ufficiali di Fabiorani e Marco Giampaolo.(4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brunetta, Kurtic; Kucka, Karamoh; Cornelius. All.: Fabiorani.(3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. All.: Marco Giampaolo.latestuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137509"

Cielo grigio e pioggia a tratti. Buon pomeriggio dallo stadio Tardini dove a partire dalle ore 15 seguiremo in diretta testuale la delicata sfida salvezza tra Parma e Torino. Liverani parte col modulo ...In vista del match di questo pomeriggio, come di consueto, torna perché sì e perché no: tre motivi per credere nel Torino di Giampaolo, altrettanti per temere l’avversario di turno, in questo caso il ...