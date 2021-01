Pagelle Benevento-Milan | gol-spettacolo Leao | Kessiè è un carrarmato

MilanLiveIT : #BeneventoMilan 0-2, le pagelle del match: #Kjaer è perfetto, #Leao come #Ibrahimovic - lalasan78 : Le pagelle di #BeneventoMilan 0-2: Vittoria sofferta e magia di #Leao - sportface2016 : #BeneventoMilan 0-2, il tabellino e le pagelle - MilanoRossonera : Le pagelle di Benevento-Milan 0-2: Vittoria sofferta e magia di Leao - - PianetaMilan : #Pagelle #BeneventoMilan spettacolo Leao, Kessiè è un carrarmato - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @acmilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Benevento

Le pagelle di Benevento-Milan. I rossoneri portano a casa tre punti importanti nonostante l'uomo in meno per quasi tutta la partita.Le pagelle di Benevento-Milan 0-2 con i voti e il tabellino del match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021. Al Vigorito la capolista rossonera fa visita a una ...