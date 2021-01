Malgioglio in tv con tacco 16, tutta la verità: ecco perché lo ha fatto (Di domenica 3 gennaio 2021) Cristiano Malgioglio si ispira con le ali della libertà a Ferzan Özpetek, uno dei registi più famosi al mondo. Chi pensava che si ispirasse a Victoria Secret ha sbagliato i conti. “Le ali rappresentano la libertà e il titolo del libro di Ozpetek che mi ha dato una forte ispirazione. La libertà è la cosa più bella che un essere umano possa avere nella vita”, racconta Malgioglio. “E' questo il messaggio che volevo dare nell'ultimo dell'anno”,continua Malgy che nella puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip si è presentato in studio con i tacco 16. Intanto, Cristiano in questi giorni si trova a Roma con il suo compagno turco (un ragazzo trentanovenne): fisico mozzafiato, barbetta incolta. Malgy, come vi abbiamo già raccontato, è gelosissimo della propria vita. Impossibile fotografarlo con il fidanzato turco, a cui - ci giunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Cristianosi ispira con le ali della libertà a Ferzan Özpetek, uno dei registi più famosi al mondo. Chi pensava che si ispirasse a Victoria Secret ha sbagliato i conti. “Le ali rappresentano la libertà e il titolo del libro di Ozpetek che mi ha dato una forte ispirazione. La libertà è la cosa più bella che un essere umano possa avere nella vita”, racconta. “E' questo il messaggio che volevo dare nell'ultimo dell'anno”,continua Malgy che nella puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip si è presentato in studio con i16. Intanto, Cristiano in questi giorni si trova a Roma con il suo compagno turco (un ragazzo trentanovenne): fisico mozzafiato, barbetta incolta. Malgy, come vi abbiamo già raccontato, è gelosissimo della propria vita. Impossibile fotografarlo con il fidanzato turco, a cui - ci giunge ...

