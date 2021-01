LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Aru quinto dopo il primo giro! Bertolini in testa (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Bertolini al comando dopo il primo giro con Cominelli alle sue spalle. Aru passa quinto dietro anche a Cibrario e Leone. 14.15 PARTITI! Inizia ufficialmente la gara degli uomini Elite del Trofeo Città di Cremona. 14.10 Mancano cinque minuti alla partenza. 14.00 Cari amici di OA Sport, tra quindici minuti inizierà la gara. 13.33 Nonostante le previsioni non fossero buone, c’è il sole a Cremona. 13.30 Buongiorno amici di OA Sport. La gara prenderà il via alle 14.30. Presente anche Fabio Aru al Trofeo Città di Verona 2021. Il programma del Trofeo Città di Cremona – Fabio Aru: “Voglio ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25al comandoilgiro con Cominelli alle sue spalle. Aru passadietro anche a Cibrario e Leone. 14.15 PARTITI! Inizia ufficialmente la gara degli uomini Elite deldi. 14.10 Mancano cinque minuti alla partenza. 14.00 Cari amici di OA Sport, tra quindici minuti inizierà la gara. 13.33 Nonostante le previsioni non fossero buone, c’è il sole a. 13.30 Buongiorno amici di OA Sport. La gara prenderà il via alle 14.30. Presente anche Fabio Aru aldi Verona 2021. Il programma deldi– Fabio Aru: “Voglio ...

zazoomblog : LIVE Ciclocross Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru ci riprova terreno pesante! - #Ciclocross #Trofeo… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru in gara c’è la neve sul tracciato! - #Ciclocross… - zazoomblog : LIVE Ciclocross Trofeo Città di San Fior in DIRETTA: Fabio Aru 15° vince Dorigoni - #Ciclocross #Trofeo #Città… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ciclocross LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru molto atteso, c'è il sole OA Sport LIVE Ciclocross, Trofeo Città di Cremona in DIRETTA: Fabio Aru in gara, c’è la neve sul tracciato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del Trofeo Città di Cremona - Fabio Aru: "Voglio divertirmi e divertire" - Fabio Aru ai Mondiali di ciclocross? Buongiorno amici ed amiche di OA ...

Ciclocross a Corato il 3 gennaio per i campionati regionali FCI Puglia

Ciclocross a Corato il 3 gennaio per i campionati regionali FCI Puglia. 02/01/2021. A Corato fa il suo ritorno, domenica 3 gennaio, lo spettacolo del ciclocross nella collaudata l ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del Trofeo Città di Cremona - Fabio Aru: "Voglio divertirmi e divertire" - Fabio Aru ai Mondiali di ciclocross? Buongiorno amici ed amiche di OA ...Ciclocross a Corato il 3 gennaio per i campionati regionali FCI Puglia. 02/01/2021. A Corato fa il suo ritorno, domenica 3 gennaio, lo spettacolo del ciclocross nella collaudata l ...