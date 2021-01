Lecce-Monza (lunedì 4 gennaio, ore 16): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 3 gennaio 2021) Primo turno del 2021 in Serie B e diciassettesimo totale; in programma oggi una sfida tra due squadre che puntano alla promozione diretta, il Lecce e il Monza. Salentini fermati in veneto sul 2 a 2 da un Cittadella gagliardo e capace di far fronte a mille difficoltà; un punto che però dà morale e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 3 gennaio 2021) Primo turno del 2021 in Serie B e diciassettesimo totale; in programma oggi una sfida tra due squadre che puntano alla promozione diretta, ile il. Salentini fermati in veneto sul 2 a 2 da un Cittadella gagliardo e capace di far fronte a mille difficoltà; un punto che però dà morale e InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Lecce-Monza (lunedì 4 gennaio, ore 16): formazioni, quote, pronostici - psb_original : Lecce, Corini torna in panchina: negativo anche il secondo tampone #SerieB - SalentoL : L'U.S. #Lecce comunica che #Corini, si è sottoposto questa mattina ad ulteriore #tampone che ha confermato l'esito… - VerFilippo : Doppio tampone negativo: contro il Monza #Corini CI SARÀ. Torna in scena già oggi nella rifinitura #Lecce - psb_original : Anche il Monza su Filippo Falco, ma il fantasista del Lecce vuole la Serie A #SerieB -