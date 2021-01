La prima stanza degli abbracci è ad Avellino (Di domenica 3 gennaio 2021) In provincia di Avellino la prima stanza degli abbracci della Campania: a disporre delle strutture gonfiabili quattro case-albergo per anziani È in provincia di Avellino la prima stanza degli abbracci della Campania. Ad avviare l’iniziativa il consorzio dei servizi sociali A/5. A disporre delle strutture gonfiabili, spiega la Dire (www.dire.it), sono quattro case-albergo: Villa Paradiso a Parolise; Villa Troisi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 3 gennaio 2021) In provincia diladella Campania: a disporre delle strutture gonfiabili quattro case-albergo per anziani È in provincia diladella Campania. Ad avviare l’iniziativa il consorzio dei servizi sociali A/5. A disporre delle strutture gonfiabili, spiega la Dire (www.dire.it), sono quattro case-albergo: Villa Paradiso a Parolise; Villa Troisi… L'articolo Corriere Nazionale.

aboutdeni : RT @cate_opss_hi: Pensate un attimo a questa cosa. All’inizio c’è Harry, che balla da solo per metà del mv. Poi va a chiamare la donna, ves… - maugio_04 : RT @cate_opss_hi: Pensate un attimo a questa cosa. All’inizio c’è Harry, che balla da solo per metà del mv. Poi va a chiamare la donna, ves… - Humana83 : @StefyGuendaFan @rob_1910 dicono di no hanno vecchi tweet da prima che guenda andava via di loro che già usavano la… - StefyGuendaFan : @Humana83 @rob_1910 La stanza blu è nata prima! Poi il GOLDEN TRIO ne è uno: SO, MT e TZ. - Humana83 : @StefyGuendaFan @rob_1910 non dicono questo aspetta : Guenda è uscita il 30 novembre e la stanza blu è nata DOPO..… -