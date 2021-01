La curva risale. Il fisico Roberto Battiston: "Indice Rt a 0,99" (Di domenica 3 gennaio 2021) Oggi è pari a 0,99 in Italia l’Indice Rt, che indica quante persone possono essere contagiate da un individuo che ha l’infezione. Lo indicano i calcoli del fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento, un risultato simile a quello fornito dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). “L’individuazione delle zone rosse, gialle e arancioni parte dal valore dell’Indice Rt, ma non considera il grado di sviluppo dell’epidemia sul territorio”, osserva Battiston. “Va invece inclusa nella valutazione la quantità dei casi positivi nella regione perché sono i due valori insieme che determinano quanto rapidamente può ripartire l’epidemia con il rischio di saturare il sistema sanitario territoriale”. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) Oggi è pari a 0,99 in Italia l’Rt, che indica quante persone possono essere contagiate da un individuo che ha l’infezione. Lo indicano i calcoli del, dell’Università di Trento, un risultato simile a quello fornito dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss). “L’individuazione delle zone rosse, gialle e arancioni parte dal valore dell’Rt, ma non considera il grado di sviluppo dell’epidemia sul territorio”, osserva. “Va invece inclusa nella valutazione la quantità dei casi positivi nella regione perché sono i due valori insieme che determinano quanto rapidamente può ripartire l’epidemia con il rischio di saturare il sistema sanitario territoriale”.

Curva contagi in forte risalita

Forte crescita della curva dei contagi in Campania: il rapporto positivi-tamponi nelle ultime 24 ore si attesta al 12,21% contro l’8,47% precedente. I positivi del giorno sono 392 (48 sintomatici) su ...

