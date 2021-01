Inter-Crotone: infortunio per Lukaku, sospetto problema alla coscia (Di domenica 3 gennaio 2021) Romelu Lukaku si ferma. Al minuto 75 il centravanti belga dell’Inter ha chiesto improvvisamente il cambio mettendosi a sedere sul manto erboso di San Siro. Inquadrato dalle telecamere, Lukaku si è mostrato dolorante alla coscia destra. Un sospetto problema poi spiegato a Conte a bordocampo, pochi secondi dopo la sostituzione. Lukaku ha abbandonato il campo sulle proprie gambe e dopo essersi seduto in panchina gli è stata applicata una vistosa fasciatura. AGGIORNAMENTO ORE 14:13 – Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Barzaghi trattasi di “contrattura al quadricipite della coscia destra” SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Romelusi ferma. Al minuto 75 il centravanti belga dell’ha chiesto improvvisamente il cambio mettendosi a sedere sul manto erboso di San Siro. Inquadrato dalle telecamere,si è mostrato dolorantedestra. Unpoi spiegato a Conte a bordocampo, pochi secondi dopo la sostituzione.ha abbandonato il campo sulle proprie gambe e dopo essersi seduto in panchina gli è stata applicata una vistosa fasciatura. AGGIORNAMENTO ORE 14:13 – Secondo quanto riportato dall’inviato di Sky Barzaghi trattasi di “contrattura al quadricipite delladestra” SportFace.

