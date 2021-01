Don Giovanni di Mozart su Rai 5, dal Teatro Rossi di Macerata (Di domenica 3 gennaio 2021) Don Giovanni di Mozart in onda su Rai 5 domattina, 4 gennaio alle 10. Protagonista Ildebrando D’Arcangelo, dirige il maestro Riccardo Frizza Dal Teatro Lauro Rossi di Macerata domattina alle 10, su Rai 5, si può assistere al Don Giovanni, opera lirica in due atti su musica di Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Lorenzo Da Ponte. Nei panni del dissoluto punito, come indicava il titolo originale dell’opera, Ildebrando D’Arcangelo, mentre il maestro Riccardo Frizza dirige il Coro Lirico marchigiano Vincenzo Bellini. L’evento è realizzato grazie alla Fondazione Orchestra Regionale delle Marche. Riccardo Frizza – photo credits: Venice Classis Radio ItaliaDon Giovanni, il dramma giocoso composto per l’imperatore Giuseppe II ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 gennaio 2021) Dondiin onda su Rai 5 domattina, 4 gennaio alle 10. Protagonista Ildebrando D’Arcangelo, dirige il maestro Riccardo Frizza DalLaurodidomattina alle 10, su Rai 5, si può assistere al Don, opera lirica in due atti su musica di Wolfgang Amadeus, su libretto di Lorenzo Da Ponte. Nei panni del dissoluto punito, come indicava il titolo originale dell’opera, Ildebrando D’Arcangelo, mentre il maestro Riccardo Frizza dirige il Coro Lirico marchigiano Vincenzo Bellini. L’evento è realizzato grazie alla Fondazione Orchestra Regionale delle Marche. Riccardo Frizza – photo credits: Venice Classis Radio ItaliaDon, il dramma giocoso composto per l’imperatore Giuseppe II ...

Ultime Notizie dalla rete : Don Giovanni LA MEDITAZIONE DOPO L'OTTAVA DEL NATALE DI DON GIOVANNI MILANI Lecconews Viganò ricorda don Giorgio Pontiggia, vinto dal Covid19. Era stato missionario in Africa

Anche la parrocchia di Viganò ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di don Giorgio Pontiggia, spentosi nei giorni scorsi a 77 anni dopo essere stato colpito dal Coronavirus. Una fi ...

Anche la parrocchia di Viganò ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di don Giorgio Pontiggia, spentosi nei giorni scorsi a 77 anni dopo essere stato colpito dal Coronavirus. Una fi ...