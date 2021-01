Covid, scadono le restrizioni per le Feste: Conte vede i capidelegazione. Brusaferro: ‘Presto per normalità, epidemia pericolosa’ (Di domenica 3 gennaio 2021) La situazione coronavirus non è ancora sotto controllo. Anzi. E le misure rafforzate per Natale messe in campo dall’esecutivo, sono in scadenza il prossimo 6 gennaio. Le ipotesi sul tavolo sono ancora tutte aperte e Giuseppe Conte è pronto a parlarne con i capidelegazione della maggioranza. Già da questa mattina, secondo fonti di governo. Una riunione, appunto, in vista del 6 gennaio, giorno in cui termineranno le attuali regole, per decidere cosa fare poi, alla quale partecipa anche il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. I numeri, secondo gli esperti, parlano chiaro. “Non si può ancora parlare di ritorno alla vita normale. Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress”, è l’allarme che lancia il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) La situazione coronavirus non è ancora sotto controllo. Anzi. E le misure rafforzate per Natale messe in campo dall’esecutivo, sono in scadenza il prossimo 6 gennaio. Le ipotesi sul tavolo sono ancora tutte aperte e Giuseppeè pronto a parlarne con idella maggioranza. Già da questa mattina, secondo fonti di governo. Una riunione, appunto, in vista del 6 gennaio, giorno in cui termineranno le attuali regole, per decidere cosa fare poi, alla quale partecipa anche il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. I numeri, secondo gli esperti, parlano chiaro. “Non si può ancora parlare di ritorno alla vita normale. Viviamo in una pandemia, il virus circola diffusamente nel nostro Paese e i servizi sanitari sono sotto stress”, è l’allarme che lancia il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio ...

