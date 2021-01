Cartelle esattoriali, Mastella: “Ancora in piena pandemia, serve una rottamazione” (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Io credo che occorra un Decreto Legge per bloccare l’alluvione di Cartelle fiscali che rischia di abbattersi sui cittadini. Se non ci saranno nuovi stop, che noi sindaci auspichiamo, l’attività di riscossione ripartirà creando problemi e disagi alle famiglie. Si tratta di tasse, multe e tributi non pagati in periodi no/Covid e che il fisco dovrebbe recuperare, ma siamo Ancora in piena pandemia e le difficoltà di tanti contribuenti, anche della nostra città, per cui l’eventuale riscossione potrebbe causare la chiusura di molte attività. Allora, si rende necessaria una rottamazione quater per gli anni dal 2016 al 2019 ed un nuovo saldo e stralcio che porterebbero alla cancellazione delle Cartelle di piccolo importo e al differimento e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Io credo che occorra un Decreto Legge per bloccare l’alluvione difiscali che rischia di abbattersi sui cittadini. Se non ci saranno nuovi stop, che noi sindaci auspichiamo, l’attività di riscossione ripartirà creando problemi e disagi alle famiglie. Si tratta di tasse, multe e tributi non pagati in periodi no/Covid e che il fisco dovrebbe recuperare, ma siamoine le difficoltà di tanti contribuenti, anche della nostra città, per cui l’eventuale riscossione potrebbe causare la chiusura di molte attività. Allora, si rende necessaria unaquater per gli anni dal 2016 al 2019 ed un nuovo saldo e stralcio che porterebbero alla cancellazione delledi piccolo importo e al differimento e ...

