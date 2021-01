Capelli | nostalgia per tagli e styling anni Ottanta

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 gennaio 2021) 80s hair, o del perché i capelli anni Ottanta ci ispirano ancora moltissimo. Secondo una nuova indagine condotta da OnePoll e commissionata da Hair Biology, le acconciature e i tagli capelli dei quali abbiamo più nostalgia risalgono a questo decennio. Condotta su un campione di 2.000 donne, la ricerca ha evidenziato l’amore per hair look a tutto volume, compresa la tanto discussa permanente, l’effetto frisé, le tinte biondo California, il mullet da rockstar. D’altronde, star della Gen-Z come Dua Lipa e Miley Cyrus, entrambe passate al mullet di recente, sono la perfetta dimostrazione che i capelli dal mood 80s sono assolutamente di tendenza. Pronte a un bel pezzo tuffo nel passato?