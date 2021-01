Alto Adige, valanga in Val Senales: soccorsi arrivano in ritardo e scoppia la tragedia (Di domenica 3 gennaio 2021) Quanto accaduto in Alto Adige è purtroppo una prima tragedia del nuovo anno appena giunto. In Val Senales seguono aggiornamenti. Il pericolo valanghe in gran parte dell’Alto Adige, dopo le nevicate di questi giorni, ormai si fa sentire in modo davvero importante. Si parla infatti di un grado di pericolo che ci aggira su 3 in una scala 5. Appena una settimana fa vi era stato invece il ricordo del 28 dicembre 2019, quando una valanga investì alcuni sciatori sulla pista “Teufelsegg” in val Senales. In quel tragico evento persero la vita una donna di appena 25 anni e la sua bambina di appena sette anni che perse la vita assieme ad un’altra bambina sempre di sette anni anch’ella, tutte provenienti dalla Germania. tragedia in Val ... Leggi su instanews (Di domenica 3 gennaio 2021) Quanto accaduto inè purtroppo una primadel nuovo anno appena giunto. In Valseguono aggiornamenti. Il pericolo valanghe in gran parte dell’, dopo le nevicate di questi giorni, ormai si fa sentire in modo davvero importante. Si parla infatti di un grado di pericolo che ci aggira su 3 in una scala 5. Appena una settimana fa vi era stato invece il ricordo del 28 dicembre 2019, quando unainvestì alcuni sciatori sulla pista “Teufelsegg” in val. In quel tragico evento persero la vita una donna di appena 25 anni e la sua bambina di appena sette anni che perse la vita assieme ad un’altra bambina sempre di sette anni anch’ella, tutte provenienti dalla Germania.in Val ...

