14 automobilisti le cui decisioni sfidano ogni logica

Leggi su virali.video

(Di domenica 3 gennaio 2021) In strada si possono vedere le peggio cose, alcuninon ci pensano due volte a mostrare il loro lato peggiore, non si sforzano affatto per esserre dei cattivi guidatori, lo sono e basta. La strada non è una giungla, ma a volte sembra peggio, le regole non vengono rispettate da tutti e i comportamenti di alcuni guidatori sono indicibili. Alcune situazioni sembrano talmente surreali da apparire talvolta anche divertenti. Insomma a quanti di voi è capitato di vedere per strada qualche automobilista che ha assunto un comportamento bizzarro da non passare di certo inosservato? Magari vedendolo avrete pensato è proprio “un pessimo guidatore”. Si tratta di conducenti da non prendere ovviamente ad esempio, che a volte sono stati pure immortalati nel loro peggior momento e le foto sono state condivise sui social. In realtà chiunque sale in macchina crede di essere ...