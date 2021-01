Wham: Last Christmas arriva al primo posto in Inghilterra a 36 anni dalla sua uscita (Di sabato 2 gennaio 2021) Basta ascoltare poche note di Last Christmas degli Wham!, la canzone natalizia contemporanea più amata insieme ad All I want for Christmas is you di Mariah Carey, per essere proiettati nel clima delle feste e dei rigori invernali. Pubblicato in Inghilterra il 3 dicembre 1984, il brano è una gemma senza tempo in grado di mostrare come il pop, qualora venga declinato con gusto, qualità e sensibilità, non è una parolaccia, ma una delle più alte espressioni dell'arte popolare, in grado di toccare i cuori di milioni di persone con canzoni solo apparentemente semplici. Fino alla fine del 2020, il classico natalizio degli Wham! deteneva un curioso record: Last Christmas era il singolo che aveva venduto il maggior numero di copie (un milione e novecentomila) ... Leggi su panorama (Di sabato 2 gennaio 2021) Basta ascoltare poche note didegli!, la canzone natalizia contemporanea più amata insieme ad All I want foris you di Mariah Carey, per essere proiettati nel clima delle feste e dei rigori invernali. Pubblicato inil 3 dicembre 1984, il brano è una gemma senza tempo in grado di mostrare come il pop, qualora venga declinato con gusto, qualità e sensibilità, non è una parolaccia, ma una delle più alte espressioni dell'arte popolare, in grado di toccare i cuori di milioni di persone con canzoni solo apparentemente semplici. Fino alla fine del 2020, il classico natalizio degli! deteneva un curioso record:era il singolo che aveva venduto il maggior numero di copie (un milione e novecentomila) ...

MarcWizy : 'Wham!'s Last Christmas' N1 nelle classifiche Inglesi dopo 36 anni dalla sua uscita - gabryeleminogue : NumberOne #wham #georgemichaelandrewridgeley #georgeandy #georgemichael #andrewridgeley #george #andy… - Levis_Of : “Last Christmas” degli Wham! per la prima volta in assoluto dopo 36 anni è risultata prima in classifica nel Regno Unito. - lisadagliocchib : RT @nonnarita50: - nona_onda : RT @sobieski_iii: Wham! - Last Christmas (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Wham Last Wham: Last Christmas arriva al primo posto in Inghilterra a 36 anni dalla sua uscita Panorama Wham!. "Last Christmas" finalmente al numero uno in UK!

"Sono contentissimo, anche un po' sorpreso e profondamente gratificato dal fatto che l'iconico classico degli Wham! 'Last Christmas' abbia finalmente avuto l'onore di diventare un numero uno. E' un ap ...

Top Ten musica, il Natale conquista la classifica: da Mariah Carey agli Wham!, Bublè e John Lennon

La settimana di Natale 2020 vede confermato al vertice l’album ‘7’ di Ligabue che precede ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta e ‘In questa vita che è la mia’ ...

"Sono contentissimo, anche un po' sorpreso e profondamente gratificato dal fatto che l'iconico classico degli Wham! 'Last Christmas' abbia finalmente avuto l'onore di diventare un numero uno. E' un ap ...La settimana di Natale 2020 vede confermato al vertice l’album ‘7’ di Ligabue che precede ‘Famoso’ di Sfera Ebbasta e ‘In questa vita che è la mia’ ...