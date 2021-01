Tottenham-Leeds: le formazioni ufficiali (Di sabato 2 gennaio 2021) Si apre alle 13.30 con Tottenham-Leeds il sabato del diciassettesimo turno di Premier League, iniziato ieri sera col successo del Manchester United sull’Aston Villa e con lo scalpo in trasferta del West Ham sul campo dell’Everton. Ecco le scelte di Mourinho e Bielsa: Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Ndombele, Bergwijn, Son; Kane. All. Mourinho. Leeds (4-1-4-1): Meslier; Dallas, Ayling, Strujik, Alioski; Phillips; Raphinha, Rodrigo, Klich, Harrison; Bamford. All. Bielsa. Foto: Twitter ufficiale Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) Si apre alle 13.30 conil sabato del diciassettesimo turno di Premier League, iniziato ieri sera col successo del Manchester United sull’Aston Villa e con lo scalpo in trasferta del West Ham sul campo dell’Everton. Ecco le scelte di Mourinho e Bielsa:(4-2-3-1): Lloris; Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Hojbjerg, Winks; Ndombele, Bergwijn, Son; Kane. All. Mourinho.(4-1-4-1): Meslier; Dallas, Ayling, Strujik, Alioski; Phillips; Raphinha, Rodrigo, Klich, Harrison; Bamford. All. Bielsa. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

