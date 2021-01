Roma: Dario Argento, 'uccelli morti scena da Hitchcock' (Di sabato 2 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Un effetto bruttissimo. Gli storni disturbano noi Romani perché riempiono le strade di guano, tant' è che per ripararsi molti di noi ormai devono aprire l'ombrello. Ma sono esseri viventi e meritano rispetto. Dispiace sapere che ad ucciderli siano stati i botti che peraltro l'altra notte erano vietati". Così il mago del cinema horror Dario Argento commenta, in un'intervista sul 'Messaggero', la raccapricciante scena della distesa di uccelli morti a Roma in seguito ai botti di Capodanno. Ma per il regista di 'Profondo Rosso' non si tratta di un brutto presagio dovuto ai tempi che stiamo vivendo. "Non credo proprio. Il Covid non è un'espressione dell'apocalisse ma un maledetto virus che sta decimando la popolazione mondiale. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021), 2 gen. (Adnkronos) - "Un effetto bruttissimo. Gli storni disturbano noini perché riempiono le strade di guano, tant' è che per ripararsi molti di noi ormai devono aprire l'ombrello. Ma sono esseri viventi e meritano rispetto. Dispiace sapere che ad ucciderli siano stati i botti che peraltro l'altra notte erano vietati". Così il mago del cinema horrorcommenta, in un'intervista sul 'Messaggero', la raccapricciantedella distesa diin seguito ai botti di Capodanno. Ma per il regista di 'Profondo Rosso' non si tratta di un brutto presagio dovuto ai tempi che stiamo vivendo. "Non credo proprio. Il Covid non è un'espressione dell'apocalisse ma un maledetto virus che sta decimando la popolazione mondiale. ...

