Pregliasco | «La curva rallenta troppo lentamente Meglio prolungare la zona rossa oltre il 6 gennaio»

Leggi su open.online

(Di sabato 2 gennaio 2021) I dati sul Coronavirus in Italia – che ieri hanno fatto registrare 462 decessi e 22.211 nuovi contagi – preoccupano Fabrizio. In un’intervista al quotidiano La Stampa il virologo dell’Università Statale di Milano, direttore sanitario dell’istituto Galeazzi e presidente dell’Anpas, si è detto molto preoccupato dagli ultimi dati, resi ancora più imprevedibili dalla nuova variante, cosiddetta “inglese”, perché registrata inizialmente in Inghilterra, ma ormai presente anche in Italia. Perinfatti «la», il che rende necessario non soltanto velocizzare la campagna vaccinale ma anche intervenire con nuove misure. La terza ondata Per capire cosa accadrà dal 7in poi, quando scadrà il decreto di ...