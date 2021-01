Papa Francesco: «A calcio non ero forte e mi mettevano in porta, è stata una scuola di vita» (Di sabato 2 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport apre questo nuovo anno con un’intervista a Papa Francesco sullo sport, sul suo rapporto con lo sport come bambino e uomo, ma anche sui paralleli che esistono tra vita di sportivo e quella di fede. Papa Francesco ha parlato della sua passione di bambino per il calcio, quando bastava “pelota de trapo”, una palla di stracci per giocare e divertirsi «Da piccolo mi piaceva il calcio, ma non ero tra i più bravi, anzi ero quello che in Argentina chiamano un “pata dura”, letteralmente gamba dura. Per questo mi facevano sempre giocare in porta. Ma fare il portiere è stato per me una grande scuola di vita. Il portiere deve essere pronto a rispondere a pericoli che possono arrivare da ogni parte» Lo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) La Gazzetta dello Sport apre questo nuovo anno con un’intervista asullo sport, sul suo rapporto con lo sport come bambino e uomo, ma anche sui paralleli che esistono tradi sportivo e quella di fede.ha parlato della sua passione di bambino per il, quando bastava “pelota de trapo”, una palla di stracci per giocare e divertirsi «Da piccolo mi piaceva il, ma non ero tra i più bravi, anzi ero quello che in Argentina chiamano un “pata dura”, letteralmente gamba dura. Per questo mi facevano sempre giocare in. Ma fare il portiere è stato per me una grandedi. Il portiere deve essere pronto a rispondere a pericoli che possono arrivare da ogni parte» Lo ...

