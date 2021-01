Juventus su Gomez, idea scambio con Bernardeschi (Di sabato 2 gennaio 2021) Potrebbe finire nel peggiore dei modi l’avventura del Papu Gomez con l’Atalanta. Il trequartista argentino è stato un pilastro della squadra nerazzurra per anni, ma da qualche settimana qualcosa si è rotto e il rapporto con Gasperini sembra ormai compromesso. Da giorni l’argentino vive da separato in casa, si allena su un campo diverso da L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 2 gennaio 2021) Potrebbe finire nel peggiore dei modi l’avventura del Papucon l’Atalanta. Il trequartista argentino è stato un pilastro della squadra nerazzurra per anni, ma da qualche settimana qualcosa si è rotto e il rapporto con Gasperini sembra ormai compromesso. Da giorni l’argentino vive da separato in casa, si allena su un campo diverso da L'articolo

AleGobbo87 : RT @mirkonicolino: L'indiscrezione di #RaiSport sull'interesse della #Juventus su #Gomez e le parole pronunciate da #Paratici sull'argentin… - andrea070767 : @PaPaganini Lo scambio Bernardeschi/Gomez proprio non lo comprendo,con tutto il rispetto per il Papu non è il gioca… - Gabri_Juventus : La Juventus sarebbe pronta a sfidare l'Inter per il Papu Gomez: i bianconeri potrebbero offrire Bernardeschi in cam… - 1897Passion : La Juventus sarebbe pronta a sfidare l'Inter per il Papu Gomez: i bianconeri potrebbero offrire Bernardeschi in cam… - AncelottiIl : Credo più all'esistenza di Babbo Natale che all'ipotesi di scambio tra Gomez e Bernardeschi W la Lapponia W la Juventus W la libertà -