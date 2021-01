Il contro-messaggio di Vittorio Sgarbi: “Non ascoltate Mattarella. Ribellatevi! La libertà è più importante di tutto” (Di sabato 2 gennaio 2021) Vittorio Sgarbi, a poche ore dal discorso del presidente della Repubblica, pronuncia il suo messaggio alla nazione. Ovviamente toni e contenuti sono altri. Sgarbi parte proprio facendo riferimento a Sergio Mattarella e alle sue parole, poi inizia una lunga invettiva contro le restrizioni anti-covid. Portando varie argomentazioni arriva a dire: “Non ascoltate Mattarella. Ribellatevi!”, sottolineando l’importanza della libertà di scelta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021), a poche ore dal discorso del presidente della Repubblica, pronuncia il suoalla nazione. Ovviamente toni e contenuti sono altri.parte proprio facendo riferimento a Sergioe alle sue parole, poi inizia una lunga invettivale restrizioni anti-covid. Portando varie argomentazioni arriva a dire: “Non”, sottolineando l’importanza delladi scelta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

