Empoli | Il 2020 tra illusioni e nuove speranze all'orizzonte

L'Empoli sta provando nuovamente a salire in Serie A dopo lo scorso torneo deludente e la rincorsa continua a un risultato che, però, non è arrivato. Adesso la vetta è…

Ultime Notizie dalla rete : Empoli 2020 L’Empoli è stata la migliore dell’annata solare 2020 La Nazione Leonardo Mancuso re dei numeri: sempre in campo e primo bomber

Stakanovista ma anche bomber. Se c’è un simbolo dell’Empoli per il 2020 che si è appena concluso quello è Leonardo Mancuso. L’attaccante, dati alla mano, risulta il giocatore che, almeno in termini nu ...

Il 2020 ha incoronato ancora Meoni come re dei bomber

Il centravanti del Monterappoli, nonostante due stagioni condizionate dal Covid, s’è confermato più che mai un micidiale cannoniere ...

