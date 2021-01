Dolore per Vincenzo: «Era pieno di progetti» Il dibattito: via Carducci, punto pericoloso (Di sabato 2 gennaio 2021) «Era un ragazzo solare, pieno di vita e di progetti». Sono queste le parole dei nonni materni del ventiseienne Vincenzo Caldura e, insieme agli zii Giuseppe e Antonella, ricordano con amore il nipote, morto nelle prime ore del 1° gennaio, in un terribile schianto in via Carducci. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 2 gennaio 2021) «Era un ragazzo solare,di vita e di». Sono queste le parole dei nonni materni del ventiseienneCaldura e, insieme agli zii Giuseppe e Antonella, ricordano con amore il nipote, morto nelle prime ore del 1° gennaio, in un terribile schianto in via

«Era un ragazzo solare, pieno di vita e di progetti». Sono queste le parole dei nonni materni del ventiseienne Vincenzo Caldura e, insieme agli zii Giuseppe e Antonella, ricordano con amore il nipote, ...

