Convocati Crotone | Stroppa ne chiama 24 per l’Inter L’elenco

(Di sabato 2 gennaio 2021) Giovanni, tecnico del, ha diramato la lista deiin vista della gara contro. Ecco la lista completa Giovanni, tecnico del, ha diramato la lista deiper la gara contro. Eccocompleto del tecnico con i 24 calciatori a disposizione per la sfida di San Siro. I1 CORDAZ 3 CUOMO 5 GOLEMIC 6 MAGALLAN 11 DRAGUS 13 LUPERTO 14 CROCIATA 16 FESTA 17 MOLINA 20 ROJAS 21 ZANELLATO 22 CRESPI 25 SIMY 26 DJIDJI 28 SILIGARDI 30 MESSIAS 32 PEDRO PEREIRA 33 RISPOLI 34 MARRONE 44 PETRICCIONE 69 RECA 77 VULIC 95 EDUARDO 97 RIVIERE Leggi su Calcionews24.com

TuttoFanta : ??#CROTONE: tra i convocati di Stroppa ancora out #Cigarini e #Benali. ?? - sportface2016 : #InterCrotone: i convocati di #Stroppa #SerieA - internewsit : Inter-Crotone, i convocati di Stroppa: un recupero importante per i rossoblù - -

