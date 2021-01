Calciomercato Spezia: arriva Saponara in prestito, i dettagli (Di sabato 2 gennaio 2021) Calciomercato Spezia: colpo in entrata per il club ligure, dalla Fiorentina arriva Riccardo Saponara in prestito dalla Fiorentina Nuovo trasferimento per Riccardo Saponara. Dopo i prestiti a Sampdoria, Genoa e Lecce, il trequartista è infatti vicinissimo al passaggio allo Spezia, che lo preleverebbe in prestito dalla Fiorentina. Come riporta Gianluca Di Marzio le parti sistemeranno nelle prossime ore gli ultimi dettagli relativi allo stipendio del giocatore, sul quale la squadra allenata da Italiano potrà far valere un diritto di riscatto a fine stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 gennaio 2021): colpo in entrata per il club ligure, dalla FiorentinaRiccardoindalla Fiorentina Nuovo trasferimento per Riccardo. Dopo i prestiti a Sampdoria, Genoa e Lecce, il trequartista è infatti vicinissimo al passaggio allo, che lo preleverebbe indalla Fiorentina. Come riporta Gianluca Di Marzio le parti sistemeranno nelle prossime ore gli ultimirelativi allo stipendio del giocatore, sul quale la squadra allenata da Italiano potrà far valere un diritto di riscatto a fine stagione. Leggi su Calcionews24.com

