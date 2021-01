Biathlon | i numeri di Dorothea Wierer | l’azzurra può cambiare marcia nel 2021 Il tiro è un’arma sempre più magica

Leggi su oasport

(Di sabato 2 gennaio 2021) Con il sopraggiungere del nuovo anno solare, anche la Coppa del Mondo disi appresta a voltare pagina, lasciandosi alle spalle il primo mese di competizioni e rilanciandosi verso le tre tappe di gennaio che precederanno il Mondiale sloveno di Pokljuka. Nel settore femminile ad avere la partenza più convincente sono state soprattutto in tre, la classe 1996 svedese Hanna Oeberg e la coppia norvegese Tiril Eckhoff, Marte Roeiseland, e tutte per motivi diversi. Se l’ultima citata è stata senza dubbio la più regolare ai vertici nell’arco delle quattro tappe disputate e meritatamente indosserà a Oberhof il pettorale giallo con 415 punti in tasca, le altre due hanno però dato i migliori segnali in termini di “dominio situazionale”, visto che nel doppio appuntamento in Finlandia Oeberg (e con lei tutto il team svedese) sembrava davvero ingiocabile e Hochfielzen si è ...