Batman Beyond ricrea una scena di Batman v Superman

(Di sabato 2 gennaio 2021)appenato una delle scene più strane di: Dawn of Justice. Wonder Woman viene a conoscenza dell’esistenza di altri eroi guardando filmati di sorveglianza sullo schermo del computer. Diana Prince fa un viaggio a Gotham in# 50, che chiude la serie . Il numero finale è scritto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Justice League: anteprima Cast e Trama; nel team, Wonder Woman e un insolito Flash 80 anni diin mostra al Romics “Avengers Endgame”: capitolo finale Salmo incontra Dylan Dog e molte ...

Ultime Notizie dalla rete : Batman Beyond

Cinematographe.it - FilmIsNow

In una recente intervista con Beyond the Trailer ... il regista ha svelato cosa aspettarsi dal percorso narrativo del Batman di Ben Affleck. "Se pensi ad ognuno di loro, sono letteralmente ...WarnerMedia ha annunciato i titoli disponibili su HBO Max a partire dal 1° gennaio 2021, fra cui Batman: The Animated Series e Batman Beyond.