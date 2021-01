19 vincitori del concorso di macro-fotografia mostrano il mondo da una prospettiva diversa dal solito (Di sabato 2 gennaio 2021) Small World Photomicrography è un concorso molto interessante che Nikon ha portato avanti da diverso tempo e che ora vede protagonisti i suoi vincitori che vi mostriamo oggi attraverso le loro splendide foto che hanno colpito tutti gli utenti. In verità, al concorso hanno partecipato più di 2000 persone e più di 70 Paesi da tutto il mondo. Forse non tutti conoscono la nobile arte della fotomicrografia, una pratica che prevede lo scatto di foto tramite un microscopio o un dispositivo che riesca a catturare i dettagli minuscoli di ogni oggetto, dettagli non visibili agli occhi umani. Ecco quindi che abbiamo una serie di foto suddivise per vincitori e per categorie. Foto che vi sorprenderanno per quanto siano perfette. 1. Proboscide di una farfalla. Mai vista una cosa così? 2. Piede anteriore di uno ... Leggi su virali.video (Di sabato 2 gennaio 2021) Small World Photomicrography è unmolto interessante che Nikon ha portato avanti da diverso tempo e che ora vede protagonisti i suoiche vi mostriamo oggi attraverso le loro splendide foto che hanno colpito tutti gli utenti. In verità, alhanno partecipato più di 2000 persone e più di 70 Paesi da tutto il. Forse non tutti conoscono la nobile arte della fotomicrografia, una pratica che prevede lo scatto di foto tramite un microscopio o un dispositivo che riesca a catturare i dettagli minuscoli di ogni oggetto, dettagli non visibili agli occhi umani. Ecco quindi che abbiamo una serie di foto suddivise pere per categorie. Foto che vi sorprenderanno per quanto siano perfette. 1. Proboscide di una farfalla. Mai vista una cosa così? 2. Piede anteriore di uno ...

juventusfc : Questa sera, alle 21, seguite la cerimonia di premiazione del #GoldenFoot Award 2020 ?? - DiMarzio : #GlobeSoccer, Cristiano #Ronaldo eletto giocatore del secolo - viperella00 : Non aspetto altro se non lunedì quando, i veri vincitori del gf, vedranno i video di MTR CHE PARLA A CASO SOLO PER… - lvpinsb : quando farete vincere daiani, ricordatevi che quasi tutti i vincitori del GF hanno avuto una carriera brevissima e… - federico20056 : RT @xpablossmile: Invece di triggerarvi prendetela a ridere. Voi ricordate le luminose carriere dei vincitori del gf? Io no, quindi spero v… -

Ultime Notizie dalla rete : vincitori del Vincitori del concorso DSGA dell'Emilia Romagna scrivono una lettera ad Azzolina Oggi Scuola Che conseguenze avrà l'accordo sulla Brexit?

Può sembrare assurdo, ma nel futuro del Regno Unito e dell’Europa si prospettano altri anni di attese e di trattative. Intanto però con Brexit il Regno Unito ha diverse questioni politiche da risolver ...

Bizzarri comandante della polizia locale

Nominato il nuovo comandante della polizia locale di San Severino. Si tratta del sostituto commissario Adriano Bizzarri che da ieri è ufficialmente il nuovo comandante della polizia locale settempedan ...

Può sembrare assurdo, ma nel futuro del Regno Unito e dell’Europa si prospettano altri anni di attese e di trattative. Intanto però con Brexit il Regno Unito ha diverse questioni politiche da risolver ...Nominato il nuovo comandante della polizia locale di San Severino. Si tratta del sostituto commissario Adriano Bizzarri che da ieri è ufficialmente il nuovo comandante della polizia locale settempedan ...