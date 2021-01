Sicilia, la legge sulle zone franche montane è ferma da un anno: presidio a oltranza (e a turno) di 133 sindaci in camper (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Dolce&Gabbana potrebbero spostare la produzione a Polizzi Generosa e non pagare tributi”. Così esordisce Vincenzo Lapunzina, coordinatore del comitato zone franche montane di Sicilia, per spiegare la loro protesta. Sono in presidio da 21 giorni, in un camper nel cuore dell’isola: “Siamo allo svincolo di Irosa dall’11 dicembre – spiega al telefono -, abbiamo scelto questo posto perché è un punto nodale che collega l’est con l’ovest dell’Isola. Ecco, noi da qui e non ci muoviamo fin quando non avremo rassicurazione che la legge avanzerà”. Una legge per l’istituzione di una zona franca per i comuni sotto i 15 mila abitanti e sopra i 500 metri di altezza, già votata dall’Assemblea Siciliana lo scorso anno, ma che per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Dolce&Gabbana potrebbero spostare la produzione a Polizzi Generosa e non pagare tributi”. Così esordisce Vincenzo Lapunzina, coordinatore del comitatodi, per spiegare la loro protesta. Sono inda 21 giorni, in unnel cuore dell’isola: “Siamo allo svincolo di Irosa dall’11 dicembre – spiega al telefono -, abbiamo scelto questo posto perché è un punto nodale che collega l’est con l’ovest dell’Isola. Ecco, noi da qui e non ci muoviamo fin quando non avremo rassicurazione che laavanzerà”. Unaper l’istituzione di una zona franca per i comuni sotto i 15 mila abitanti e sopra i 500 metri di altezza, già votata dall’Assembleana lo scorso, ma che per ...

