Richiamato salame dal commercio | c’è contaminazione microbiologica

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Ministero della Salute ha ritirato dalun lotto diper rischio microbiologico. Ecco i dettagli della comunicazione Sul sito ufficiale del Ministero della Salute è pubblicato il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Francesca A. su BlogLive.it.

Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di salamini a marchio “I SALAM 'D GIORS” per una non conformità microbiologica rilevata in autocontrollo. L’insaccato interessato è venduto ...